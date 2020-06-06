تجارة بصحة المواطنين.. تفاصيل ضبط معمل مستلزمات طبية مغشوشة بالمطرية

كشفت محافظة القاهرة عن تفاصيل ضبط معمل لتصنيع الكمامات المغشوشة والكحول مجهول المصدر.





وأكدت المحافظة أنه بالمرور اليومي تمكنت أجهزة حي المطرية بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، من ضبط شقة في الحي تستغل كمعمل لتصنيع المستلزمات الطبية المغشوشة.





وتم رصد كمية كبيرة من زجاجات الكحول الإيثيلي والكمامات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات داخل الشقة.

وأوضحت المحافظة أنه جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.





جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لمديرية التموين ورؤساء الأحياء وشرطة المرافق بشن حملات على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار.





وتستهدف الحملات منع الغش التجارى واحتكار السلع أو إخفائها بقصد المغالاة فى أسعارها بدون مبرر.



