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مرأة

أسرع علاج للصداع النصفي بدون أدوية

السبت 06/يونيو/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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آلاء حسن
بعض العوامل البيئية مثل اضطراب النوم ، والجفاف ، والوجبات التي يتم تخطيها ، وبعض الأطعمة ، وتقلبات الهرمونات ، والتعرض للمواد الكيميائية هي من مسببات الصداع المستمر لذلك يجب البحث عن أسرع علاج للصداع بدون أدوية وفقا لموقع webmed. 


لا يشمل علاج الصداع المستمر تناول الأدوية فقط ويمكن استخدام علاجات أخرى أيضًا فهناك أسرع علاج للصداع النصفي دون أدوية وتشمل العلاجات غير الدوائية ما يلي:

العلاج السلوكي

الذي يمكن إعطاؤه بمفرده أو في مجموعة ويمكن أن يساعدك ذلك على فهم الآثار العقلية لصداعك ومناقشة طرق التأقلم.

الارتجاع البيولوجي

الذي يستخدم أجهزة المراقبة لمساعدتك على فهم وظائف الجسم مثل ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وتوتر العضلات وتعلم التحكم فيها

تحفيز العصب القذالي

هو إجراء جراحي يتم فيه وضع جهاز صغير في قاعدة جمجمتك ويرسل الجهاز نبضات كهربائية إلى العصب القذالي ، مما قد يخفف من آلام الصداع لدى بعض الأشخاص.


الوخز بالإبر 

والذي ينطوي على إدخال إبر رفيعة الشعر رفيعة في أماكن معينة من الجسم ، على الرغم من أنه لم يثبت أنه يحسن الصداع المستمر

التدليك

الذي يمكن أن يساعد في الاسترخاء ويقلل من توتر العضلات
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