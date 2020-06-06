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توك شو

شاب يبتكر فكرة لإحياء ذكرى شهداء البرث عبر الطائرات الورقية.. فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 05:19 م
صاحب فكرة إعداد طائرة
صاحب فكرة إعداد طائرة ورقية لإحياء ذكرى شهداء البرث
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فرح علاء الخولي
قال سعيد كريم صاحب فكرة إعداد طائرة ورقية لإحياء ذكرى شهداء البرث، إن الفكرة جاءت لان معظم الناس فى هذا الوقت تحاول فعل اى شئ يجعلها تخرج من الفراغ والملل بسبب صعوبة الخروج من المنزل.

وأضاف سعيد كريم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج " انبوكس" المذاع على فضائية "صدى البلد 2"، انه كان يفضل صناعة الطائرات الورقية منذ الصغر، منوها الى انه قام بصنع طائرة ورقيه مرسوم عليها شعار النادى الاهلى ونالت اعجاب الكثيرين.

وتابع صاحب فكرة إعداد طائرة ورقية لإحياء ذكرى شهداء البرث، اننا بدأنا فى المنوفية بعمل الطائرات الورقية المعلق عليها صور شهداء البرث بعد نجاح مسلسل الاختيار الملحوظ.

واكد صاحب فكرة إعداد طائرة ورقية لإحياء ذكرى شهداء البرث،  ان لحظة إقلاع الطائرات الورقية فى الهواء وعليها صور الشهداء من اعظم وارقى لحظات حياتنا.
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