وكيل الشباب والرياضة بالغربية: حملات توعوية وتوزيع كمامات بالمجان للوقاية من كورونا

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، اليوم السبت تدشين أولى حملات التوعية و توزيع الكمامات بالمجان على المواطنين، للحماية من فيروس كورونا المستجد، من خلال الشباب والطلائع المنتمين لمراكز الشباب بمراكز ومدن المحافظة.

أقرأ ايضا :صحة الغربية: خروح 20 مصابا بـ كورونا لتعافيهم من مستشفى كفر الزيات

أشار المحاسب أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن تنفيذ تلك الحملات والمبادرة من خلال شباب والطلائع المتطوعين بمراكز الشباب .

أشار الى أن تلك الحمله تستهدف توزيع الكمامات من خلال الأسواق والشوارع على المارة، ونشر التوعية وإرشاد المواطنين، بأهمية إرتداء الكمامة، والتي أصبحت ضرورة حتميه لابد من الالتزام بها في كافه وسائل المواصلات، والأسواق بالقري والمدن، وآي مؤسسة ومصلحة.

كما أوضح وكيل الشباب أن المديرية ستواصل تلك المبادرة والحملات، بتطبيق سياسة توزيع الكمامات وارتدائها في جميع الأماكن المختلفة بجميع قري ومدن المحافظة إيمانا بدور كل مؤسسة في الدولة .

شدد وكيل الشباب والرياضة بالغربية بأهمية أن المشاركة في توعيه المجتمع وأيضا بالإضافة إلى الدور الذي يقوم به الشباب وأن مراكز شباب مصر مراكز خدمة مجتمعية .