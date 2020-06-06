مندوب في أوبك يرجح الاتفاق على تمديد العمل بخفض إنتاج النفط لمدة شهر واحد

قال مندوب في منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك إن المنظمة وحلفاءها بقيادة روسيا سيتفقون خلال اجتماعهم اليوم "السبت" ”على الأرجح“ على تمديد العمل بخفض إنتاج النفط شهرا واحدا.
ومن المقرر أن تلتقي الدول المنتجة للنفط اليوم السبت لإقرار تمديد خفض قياسي لإنتاج النفط ولحث الدول التي لم تلتزم بالكامل مثل العراق ونيجيريا على الوفاء بشكل أفضل بالحدود القائمة.
وأضاف المندوب الذي طلب عدم ذكر اسمه: "على الأرجح سيسفر اجتماع اليوم عن تمديد للاتفاق لمدة شهر واحد فقط. هذا هو التوجه العام داخل أوبك+".
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ومن المقرر أن تلتقي الدول المنتجة للنفط اليوم السبت لإقرار تمديد خفض قياسي لإنتاج النفط ولحث الدول التي لم تلتزم بالكامل مثل العراق ونيجيريا على الوفاء بشكل أفضل بالحدود القائمة.