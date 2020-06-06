شاهد.. ظهور جماعة النمر الأسود مسلحين خلال المظاهرات الأمريكية

ظهر أعضاء مسلحون من حزب النمر الأسود الجديد وهم يسيرون إلى جانب المتظاهرين السلميين وهم مدججون بالأسلحة الآلية خلال احتجاج في جورجيا.





ويوضح مقطع فيديو يظهر أعضاء من حزب النمر الأسود الجديد، وهم مرتدون ملابس سوداء بالكامل ويحملون الأسلحة الالية مشكلين خطًا لحماية متظاهري احتاجات Black Lives Matter خلال مسيرة في ولاية أتلانتا الأمريكية يوم الجمعة. ⁠









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وبحسب صحيفة "ديلي ميل، شوهد أعضاء الحزب وهم يرتدون ما يبدو أنه سترات تكتيكية مع بنادق على طراز هجومية متدلية عبر صدورهم وهم يسيرون في الفيديو الذي تم تداوله بكثافة عبر مواقع التواصل الأمريكية.





في وقت سابق من الأسبوع، تم رصد العديد من الأشخاص الذين يحملون أسلحة في احتجاج في ديكاتور بولاية جورجيا في مشهد ينذر بالخطر.

وبعد ظهور تلك المجموعة المسلحة عبر المتظاهرين عن قلقهم جراء ظهورهم معه في التظاهرات السلمية.

وقام كل من مركز قانون الفقر الجنوبي ورابطة مكافحة التشهير بتصنيف النمور السود الجدد كمجموعة كراهية و متطرفة.