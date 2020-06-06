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رياضة

انتهاء أعمال اللجنة المختصة باختيار قطاع الناشئين فى الاتحاد السكندرى

السبت 06/يونيو/2020 - 05:16 م
صدى البلد
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كتب: إسلام عوده
انتهت اللجنة المكلفة باختيار الاجهزة الفنية والإدارية لقطاع الناشئين لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندرى من أعمالها ومن المقرر أن ترفع تقرير لإدارة النادى خلال أسبوع .
وضمت اللجنة فى تشكيلها: هشام حسن نائب رئيس النادى وإبراهيم شعبان ومحمود القاضى عضوا مجلس الإدارة وجاسر شمس المدير التنفيذى للنادى وعصام عبد العزيز مساعد المدير للشئون الرياضية.
والتقت اللجنة خلال الأيام الماضية مع عدد من الخبراء والنجوم السابقين للنادى منهم الدكتور حسن أبو عبده وطلعت يوسف ومحمد عمر وجمال بشير وطارق الجلاد ومحمد ابراهيم والسيد كروان لاستطلاع رأيهم فى التشكيل الأمثل والتصور المستقبلى للنهوض بقطاع الناشئين.
ومن المقرر أن تعقد إدارة النادى السكندرى برئاسة محمد مصيلحى اجتماعا عقب تسلمها تقرير اللجنة وذلك لاختيار الاجهزة الفنية والإدارية .
وكان مجلس إدارة نادى الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى وجه الشكر لجميع الأجهزة الفنية والإدارية بقطاع الكرة بسبب النتائج السيئة والهزائم المتلاحقة لفرق القطاع فى الموسم الماضى .
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