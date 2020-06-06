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أخبار العالم

للخروج من أسوأ ركود اقتصادي بألمانيا.. ميركل تؤكد ضرورة اتخاذ خطوات شجاعة

السبت 06/يونيو/2020 - 05:19 م
المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
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أ ش أ
شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورة اتخاذ خطوات شجاعة؛ للخروج من أسوأ ركود اقتصادي في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وقالت ميركل، في تصريح، اليوم السبت، "ستدخل حزمة التحفيز الاقتصادي الكلاسيكية حيز التنفيذ في عامي 2020 و2021"، لافتة إلى أن الحزمة المستقبلية طويلة المدى البالغة 50 مليار يورو تعد ضرورية لأن "تغير المناخ والرقمنة" يغيران بشكل أساسي الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا.

وأضافت أن الحكومة الفيدرالية تعالج تغير المناخ في الحزمة المستقبلية باستراتيجية الهيدروجين، التي يتم تنفيذها بشكل حاسم الآن.

وأشارت إلى أنه سيتم تعزيز الطاقات المتجددة وتجديد المباني بشكل أقوى، وسيتم تحقيق تغيير كامل في التنقل - ليس فقط للسيارات نحو التنقل الإلكتروني - ولكن أيضًا للمركبات التجارية والقطارات وحركة النقل الجوي.

وتابعت ميركل: "كما سيتم تكثيف الجهود في مجال الرقمنة بحيث يشمل تعزيز الذكاء الاصطناعي والحوسبة، والتوسع السريع في الخدمات الرقمية للمواطنين".
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