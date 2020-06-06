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تعليم

حتى 8 يونيو.. رفع المقالات البحثية للمقرر الثالث بتجارة عين شمس بدءًا من اليوم

السبت 06/يونيو/2020 - 05:32 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
بدأ رفع المقرر الثالث لطلاب تجارة عين شمس من اليوم 2020/6/6 ويستمر حتى بعد غد، الإثنين، رفع المقالات البحثية (المقرر الثالث) الخاص بفرق النقل، ومواد التخلفات، طبقًا للجداول المعلنة بتاريخ 7 مايو الماضي على منصة المقالات البحثية.

وحتى يمكن للطلاب القيام برفع المقالة البحثية الخاصة بالمادة الثالثة لكل شعبة أو تخصص؛ يتم الآتى:

1- الطلاب الذين فعَّلوا الايميل الأكاديمى الخاص بهم يمكنهم رفع المقالات البحثية الخاصة بهم من خلال الرابط التالى(https://bit.ly/36Ipji4)

ويجب عليهم أولًا مشاهدة الفيديوا التالى جيدًا لكى يعرفوا خطوات رفع المقالات البحثية الخاصة بهم (https://youtu.be/hX32Eq4oKmI)

2- الطلاب الذين تعذرعليهم تفعيل الإيميل الأكاديمى لأى سبب يمكنهم رفع المقالات البحثية الخاصة بهم من خلال الرابط التالى (https://bit.ly/Form-6-6-TO-8-6)

ويجب عليهم أولًا مشاهدة الفيديوا التالى جيدًا لكى يعرفوا خطوات رفع المقالات البحثية الخاصة بهم (https://youtu.be/bEu4WhWMcTg)

وحذرت الكلية ان الطالب الذى فعل الأيميل الأكاديمى الخاص به أن يستخدم النموذج المخصص للطلاب الذين تعذرعليهم تفعيل الأيميل الأكاديمى (فى حالة مخالفة ذلك يحول الطالب إلى التحقيق وفقًا لنظام تأديب الطلاب المنصوص عليه فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية).

ثانيا  كتابة بيانات غير صحيحة أو عدم أرفاق صورة الرقم القومى كما هو موضح فى نماذج رفع المقالات البحثية هو مسئولية الطالب فقط (فى حالة ثبوت تعمد الطالب كتابة بيانات غير حقيقة يحول الطالب إلى التحقيق وفقًا لنظام تأديب الطلاب المنصوص عليه فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية).

ثالثًا- الكلية ليست مسئولة عن أى أبحاث يتم أرسالها من خلال أى صفحات أخرى تدعى علاقتها بالكلية غير المنصوص عليها هنا فى هذا الإعلان.
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