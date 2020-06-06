نشرة المرأة والصحة .. إطلالات نرمين الفقي .. علاج منزلي للحموضة .. أشخاص ينقلون فيروس كورونا أكثر من غيرهم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
10 اطلالات تبرز جمال وأناقة نرمين الفقي
تتالق نرمين الفقي بإطلالات مميزة ومختلفة، وتشارك متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تحظى صورها على إعجاب الكثير من متابعيها.
علاج منزلي فوري للحموضة.. 10 أطعمة سريعة
علاج منزلي فوري للحموضة هي اكثر مايحتاجه الاشخاص المصابون بهذه المشكلة ، ولقد عانينا جميعًا من الحموضة في مرحلة ما أو أخرى. من الأعراض الشائعة ألم شديد في المعدة ، وحرق ، وانتفاخ ، وفواق ، وانتفاخ البطن ، والارتجاع الحمضي ولذلك فأن الافضل هو الحصول علي علاج منزلي فوري للحموضة
هؤلاء الأشخاص ينقلون فيروس كورونا أكثر من غيرهم
لقد انخفضت جائحة الفيروس التاجي " فيروس كورونا" بشدة في الكثير من البلدان ،ولكن يخشى الخبراء من أن الأسوأ لم ينته بعد، فقد نرى أيضًا ارتفاع حالات الإصابة في الأشهر القادمة
10 اطلالات تبرز جمال وأناقة نرمين الفقي
تتالق نرمين الفقي بإطلالات مميزة ومختلفة، وتشارك متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تحظى صورها على إعجاب الكثير من متابعيها.
علاج منزلي فوري للحموضة.. 10 أطعمة سريعة
علاج منزلي فوري للحموضة هي اكثر مايحتاجه الاشخاص المصابون بهذه المشكلة ، ولقد عانينا جميعًا من الحموضة في مرحلة ما أو أخرى. من الأعراض الشائعة ألم شديد في المعدة ، وحرق ، وانتفاخ ، وفواق ، وانتفاخ البطن ، والارتجاع الحمضي ولذلك فأن الافضل هو الحصول علي علاج منزلي فوري للحموضة
هؤلاء الأشخاص ينقلون فيروس كورونا أكثر من غيرهم
لقد انخفضت جائحة الفيروس التاجي " فيروس كورونا" بشدة في الكثير من البلدان ،ولكن يخشى الخبراء من أن الأسوأ لم ينته بعد، فقد نرى أيضًا ارتفاع حالات الإصابة في الأشهر القادمة