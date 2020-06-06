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محافظات

توزيع 162 شنطة علاج لمرضى العزل المنزلى .. و809 للمخالطين بالدقهلية

السبت 06/يونيو/2020 - 06:16 م
توزيع 162 شنطه لمرضى
توزيع 162 شنطه لمرضى العزل المنزلى
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همت الحسينى
أعلن الدكتور  سعد مكى وكيل وزارة الصحه بالدقهلية فى تصريحات له اليوم السبت أن فرق الطب الوقائى قامت بتوزيع 162 شنطه لمرضى العزل المنزلى المصابين بفيروس كورونا المستجد بالدقهلية خلال اسبوعين منذ بداية تنفيذ قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة فى 22 مايو الماضى .

واضاف ان ذلك طبقا لبروتوكول العلاج المعتمد من الوزاره وتحتوى أيضا الشنطة المعدة لذلك بالاضافة للعلاج بعض الماسكات والمطهرات والارشادات المنزلية للمرضى وكذلك تليفونات مقدمى الخدمة الطبية حتى يسهل التواصل معهم للاجابة على استفساراتهم.

واشار الى  أنه جرى أيضا توزيع 809 شنط علاج للمخالطين للمرضى عن طريق فرق الطب الوقائى المنتشرة فى جميع مدن وقري المحافظة مع الإرشادات اللازمة للمخالطين متمنيا  للجميع السلامة والتعافى.

اوضح وكيل وزارة الصحة أن جميع مستشفيات الصحة بنطاق المحافظة تقوم بتقديم الخدمة للمترددين عليها فى جميع أرجاء المحافظة وعلى مدار الساعة.
توزيع 162 شنطة علاج لمرضى العزل المنزلى .. و809 للمخالطين بالدقهلية
توزيع 162 شنطة علاج لمرضى العزل المنزلى .. و809 للمخالطين بالدقهلية
توزيع 162 شنطة علاج لمرضى العزل المنزلى .. و809 للمخالطين بالدقهلية
توزيع 162 شنطة علاج لمرضى العزل المنزلى .. و809 للمخالطين بالدقهلية
توزيع 162 شنطة علاج لمرضى العزل المنزلى .. و809 للمخالطين بالدقهلية
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