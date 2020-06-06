خبير: عودة إصدار وثيقة تأمينات السفر مع استئناف حركة الطيران والسياحة

قال محمد المغربى الخبير التأمينى، إن القطاع التأمينى فى مصر سيشهد تحركا الفترة المقبلة فى ظل خطة التعايش التى بدأتها الدولة الان بإتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والتنسيق بين الجهات المعنية لمواصلة جهود احتواء التداعيات الاقتصادية لانتشار كوفيد 19 المستجد المعروف بفيروس كورونا.
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وتوقع المغربي، أنه مع استئناف حركة الطيران سيشهد عودة إصدار وثيقة تأمينات السفر فى شركات التأمين وهى تلك الوثائق التى يحتاجها المسافرون إلى الخارج وخاصة المتجهين إلى الاتحاد الأوربى والولايات المتحدة والتى كانت توقفت نهائيا مع توقف حركة الطيران وغلق المطارات للحد من انتشار الوباء.
وتابع: "وثيقة تأمين سفر المسافرين إلى الخارج تتضمن العديد من الوجهات مثل التأمين ضد مخاطر الوفاة، العجز الكلى والجزئى المستديمين، العلاج فى حال التعرض لوعكة صحية أو مرض أو حادث وتطلب العلاج بالمستشفيات بالاضافة الى سفر مرافق للمريض إلى المستشفى بالخارج ومرافقته خلال فترة العلاج ، وتغطى تكلفة نقل الجثمان إلى البلاد فى حالة حدوث الوفاة و تشمل تغطيات تأخر الطائرة وفقد الأمتعة والحقائب.
وكشف المغربى، أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة دراسة التأمين على السائحين الوافدين فى ظل وباء "كوفيد 19"، ومن بينها السياحة الداخلية التى وصلت إلى معدل 50% نسبة الاشغال بالفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والصحة والعمل على اعتماد تأمين صحي خاص بالسائحين عبر شركات تأمين مؤهلة وشبكة من مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين، ليكون جزء من التأشيرة السياحية بحيث تضمن تلك الوثيقة التأمينية للسائحين الحصول على الخدمة الصحية للحالات الطارئة.
وأضاف المغربي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه باتجاه غالبية الدول العربية والأجنبية نحو بحث خطط استئناف حركة الطيران والسياحة الخارجية بصورة تدريجية طبقا لما اعلنته منظمة السياحة العالمية ستعود وثائق التامين على قطاعات النقل الجوى والسياحة بعد توقف دام لاكثر من 3 اشهر، منوها الى أن 3% من جميع الوجهات العالمية اتخذت خطوات لتخفيف قيود السفر وبالتالى إعادة حركة السياحة بين الدول مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.
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وتوقع المغربي، أنه مع استئناف حركة الطيران سيشهد عودة إصدار وثيقة تأمينات السفر فى شركات التأمين وهى تلك الوثائق التى يحتاجها المسافرون إلى الخارج وخاصة المتجهين إلى الاتحاد الأوربى والولايات المتحدة والتى كانت توقفت نهائيا مع توقف حركة الطيران وغلق المطارات للحد من انتشار الوباء.
وتابع: "وثيقة تأمين سفر المسافرين إلى الخارج تتضمن العديد من الوجهات مثل التأمين ضد مخاطر الوفاة، العجز الكلى والجزئى المستديمين، العلاج فى حال التعرض لوعكة صحية أو مرض أو حادث وتطلب العلاج بالمستشفيات بالاضافة الى سفر مرافق للمريض إلى المستشفى بالخارج ومرافقته خلال فترة العلاج ، وتغطى تكلفة نقل الجثمان إلى البلاد فى حالة حدوث الوفاة و تشمل تغطيات تأخر الطائرة وفقد الأمتعة والحقائب.
وكشف المغربى، أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة دراسة التأمين على السائحين الوافدين فى ظل وباء "كوفيد 19"، ومن بينها السياحة الداخلية التى وصلت إلى معدل 50% نسبة الاشغال بالفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والصحة والعمل على اعتماد تأمين صحي خاص بالسائحين عبر شركات تأمين مؤهلة وشبكة من مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين، ليكون جزء من التأشيرة السياحية بحيث تضمن تلك الوثيقة التأمينية للسائحين الحصول على الخدمة الصحية للحالات الطارئة.