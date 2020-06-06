تريند 11 .. غريب الحب لايف لـ رامي صبري تتصدر اليوتيوب

وتكمل كلمات الأغنية: "وان كان فيه حاجة احنا خسرناها هنعوض ف الجيات .. لسة فـ عمرنا حكايات هنسيب فرحتنا لمين.. ونروح ونسيب ونقول محصلش نصيب .. ونغيب والشوق لو يجي لأي حبيب .. يفكروا باللي اتنسى بعد اما جرحه يطيب".

وغني الفنان رامي صبري برومو مسلسل "فرصة تانية" في رمضان المنقضي، وهو من بطولة ياسمين صبري، بجانب كل من أحمد مجدي، دياب، آيتن عامر، هبة مجدى، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمرالشناوي، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين.