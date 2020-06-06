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فن

تريند 11 .. غريب الحب لايف لـ رامي صبري تتصدر اليوتيوب

السبت 06/يونيو/2020 - 07:57 م
رامي صبري
رامي صبري
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آيه عاطف
حرص الفنان رامي صبري، على أداء أغنيته "غريب الحب" لايف، وطرحها عبر القناه الرسمية الخاصة به على "اليوتيوب" واحتل الفيديو الخاص بالأغنية التريند رقم 11، ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية الأصلية لمسلسل "فرصة تانية".

وتقول كلمات الأغنية :"غريب الحب مين فاهمه.. مابين اتنين بيتفارقوا .. وبين اتنين بيتفاهموا.. فى حد الحب ده سارقه .. وحد الحب كان واهمه .. والفرصة التانية بنستناها.. واهو بنصلح غلطات بعد ما عدنا الحسابات حتى ولو مش قاصدين".


وتكمل كلمات الأغنية: "وان كان فيه حاجة احنا خسرناها هنعوض ف الجيات .. لسة فـ عمرنا حكايات هنسيب فرحتنا لمين..  ونروح ونسيب ونقول محصلش نصيب .. ونغيب والشوق لو يجي لأي حبيب .. يفكروا باللي اتنسى بعد اما جرحه يطيب".

وغني الفنان رامي صبري برومو مسلسل "فرصة تانية" في رمضان المنقضي، وهو من بطولة ياسمين صبري، بجانب كل من أحمد مجدي، دياب، آيتن عامر، هبة مجدى، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمرالشناوي، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين.
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