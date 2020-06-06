سلوك عدواني ومتطرف.. مرصد الأزهر يندد بالرسوم التخريبية على جدران أحد أقدم المساجد في إسبانيا

أقدمت عناصر مجهولة، على رسم شعارات مسيئة وتخريبية على جدران مسجد «مرابط» الواقع في حي «باركي دى كولون» بمدينة قرطبة الإسبانية.





وقال كمال مخلف، إمام المسجد، إن هذه الأعمال العدائية لا تحمل كراهية للأجانب بقدر ما تعدُّ اعتداءً على تراث مدينة قرطبة، مطالبًا مجلس البلدية بإزالة الرسومات وأشكال التخريب التي لحقت بجدران المسجد.





كان المسجد الذي يُعدُّ أحد أقدم المساجد في المملكة الإسبانية، تعرَّض في عام 2017 لكتابة شعارات مسيئة تحقِّر من شأن المسلمين، غير أن الحادث الحالي يأتي في شكل تخريبي أكثر من كونه معاداة لرمزية المسجد وقدسيته الدينية.

من جانبه يندِّد مرصد الأزهر بهذا السلوك العدواني والمتطرف بحقِّ أحد مساجد المسلمين في إسبانيا، مجددًا رفضه لكافَّة أشكال العنف والتخريب التي تتعرَّض لها دُور العبادة، أو العبث بالتراث التاريخي والإنسانية؛ لما في ذلك من مخالفة لمبدأ حرية الاعتقاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة.