الرميح: الدول الكبرى تدعم مبادرة مصر لحل الأزمة الليبية| فيديو

والمشير خليفة حفتر وجميعهم أكدوا دعمهم. قال رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية للأمن، إن مصر تواصلت مع دول كبري ولها علاقة بشأن الليبي قبل إطلاق المبادرة السياسية من القاهرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي





أكد رميح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، ان القاهرة سباقة كالعادة ودورها في حل الأزمة كبير، ولكن لن يكون هناك حوار في وجود الميلشيات بل يجب تفكيكها أولا".





لفت مستشار المنظمة الليبية للأمن، إلى أنه لن يكون هناك استقرار فى ليبيا إلا إذا تم إيجاد وسيلة لتسوية سلمية للأزمة.





واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلا من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وسامح شكري، وزير الخارجية.





قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن لقاء الرئيس بالقادة الليبيين يأتي من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي.



