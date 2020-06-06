AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مساعد رئيس حزب الوفد: مبادرة السيسي بشأن ليبيا تعيد مؤسسات الدولة القوية

السبت 06/يونيو/2020 - 06:46 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
Advertisements
معتز الخصوصى
أكد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن المبادرة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم من القاهرة، لحل الأزمة الليبية، خطوة مهمة من جانب القيادة المصرية تنهي معاناة الشعب وتعيد مؤسسات الدولة القوية.

وأضاف الجندي، في بيان، اليوم، إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى لتحقيق صالح الشعب الليبي ومؤسسات الدولة الليبية، وإنهاء حالة الصراع الدائرة على الأراضي الليبية والتي يدفع ثمنها الشعب الليبي نفسه.

وشدد مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، على أن مصر هي الدولة الوحيدة في الإقليم والعالم التي لا تتدخل في الأزمة الليبية لتحقيق مكاسب او مصالح شخصية لها على حساب الليبيين، ولكن يدفعها رغبتها في توحيد الصف الليبي وإعادة مؤسسات الدولة لقوتها السابقة لتخطي مرحلة التناحر الحالية.

وأوضح المهندس حازم الجندي، أن مبادرة الرئيس المعلنة اليوم من القاهرة بحضور عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، والمشير خليفة حفتر، من شأنها وقف التدخلات الخارجية وإبعاد الأطراف الإقليمية الساعية إلى نشر الفوضى في المنطقة.

وأكد الجندي، أن أي حل للصراع في ليبيا يبدأ من تفكيك الميليشيات المسلحة ورفع يد الأطراف الخارجية التي تستغل الأزمة لتحقيق مكاسب لها على حساب ليبيا وشعبها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوفد عن إرسال مصر مساعدات طبية عاجلة لإيطاليا: المعادن الأصيلة للشعوب تظهر وقت الشدائد

مساعد رئيس الوفد: بيت الأمة حريص على الدعم المجتمعي للمواطنين وقت الأزمات

الوفد يوزع 15 طن مواد غذائية هدية رمضان بالغربية

مساعد رئيس الوفد: فترة ما بعد العيد هي الأخطر لـ كورونا والكرة الآن في ملعب المواطن

مساعد رئيس الوفد: لا بد من التزام الجميع بارتداء الكمامات.. وتطبيق القانون يضمن عدم التراخي

أكد خطورة الوضع.. السيسي: ممارسات بعض الأطراف في ليبيا مقلقة

ترشيحاتنا

التعليم تشرح نتيجة أولى و2 ثانوي وتهنئ الناجحين.. وتؤكد: الدور الثاني في سبتمبر

أيمن أشرف لاعب الأهلي يتعرض لحادث سيارة.. شاهد

أنا معجبة بيك.. صابرين تغازل الفنان محمد عادل على الهواء.. فيديو

يطمئن به قلبك..عبلة الكحلاوي توصى بهذا العمل خاصة وقت المصائب

وقف القتال ومغادرة المرتزقة.. فرنسا: ندعم المبادرة المصرية لإنهاء الصراع في ليبيا

منع من الظهور وشماتة.. القصة الكاملة للخلاف بين شقيق ياسمين عبد العزيز و ريم البارودي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 نصائح من الصحة العالمية لارتداء الكمامات القماشية | شاهد

عنوان جاذبيتك.. طرق العناية باللحية لمظهر رائع

سعر ومواصفات BMW M50i في مصر.. صور