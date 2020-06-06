رئيس شركة مياه أسيوط يعلن تعافيه من كورونا





أكد المهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم السبت، أن العينة الثانية والتي أخذت له من العزل المنزلي له، جاءت سلبية لفيروس كورونا بعدورود نتيجة التحاليل والمسحة من معامل وزارة الصحة بأسيوط





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وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إنه متواجد داخل العزل المنزلي له وملتزم ببروتوكول العلاج التابع لوزارة الصحة واتباع العلاج والراحة وقضاء فترة نقاهة داخل المنزل، لحين السماح له بالخروج والعودة لمباشرة عمله بشركة المياه.









وكان مستشفى المدينة الجامعية المخصص للعزل بأسيوط أعلن عن شفاء وخروج 13 حالة بعد تمام شفائهم من فيروس كورونا





قام فريق من الإدارة أبوتيج الصحية بأسيوط، بالمتابعة والمرور على منازل الحالات الايجابية وحالات الاشتباه والمخالطين للحالات الايجابية للمصابين بفيروس كورونا والتأكد من عزلهم داخل المنزل وفقا للمعايير التي حددتها وزارة الصحة.





وترأس الحملة الدكتور بيتر رمسيس مدير إدارة ابوتيج الصحية، وعمرو إسماعيل مراقب أول صحة البيئة، وناصر حالوش مسئول الأزمات بمجلس مدينة ابوتيج.





وقال الدكتور بيتر رمسيس مدير إدارة ابوتيج الصحية، انه تم المرور على المنازل ومتابعة الحالات الايجابية والمخالطين لهم وحالات الاشتباه، للتأكد من إتباع الإجراءات الوقائية ووسائل مكافحة العدوى فضلا عن تعقيم وتطهير المنازل من خلال فريق من مكافحة الأمراض المتوطنة، مشيرا إلى أن المرضى جميعهم في تحسن ملحوظ ويتلقون العلاج اللازم.



