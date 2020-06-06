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منوعات

جريمة بشعة.. مكسيكية تشق بطن فتاة لسرقة جنينها.. تفاصيل

السبت 06/يونيو/2020 - 06:48 م
صدى البلد
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احمد شريف

 في جريمة مرعبة، ألقي القبض على امرأة في المكسيك بعد أن ذبحت مراهقة حامل وأخرجت الطفل من رحمها.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، عثرت شرطة مدينة بلايا ديل كارمن المكسيكية، على رفات محترقة لفتاة تبلغ من العمر 17 عامًا كانت حاملًا في شهرها السابع داخل حقيبة على رصيف في 30 مايو.


وقام مكتب المدعي العام في كوينتانا رو بتحديد اسم القاتلة المزعوم باسم "خوانيتا"، ولم يحدد اسم الضحية لأسباب أمنية.


وتقول السلطات إن القاتلة، دعت المراهق الحامل إلى منزلها في بلدية سوليداريداد حيث احتجزتها المتهمة هناك.


ويزعم أن المجرمة ضربت رأس المراهقة بحجر قبل أن تطعنها حتى الموت قبل أن تبقر بطنها وتخرج الجنين منها.


وظهرت المرأة فيما بعد في مستشفى محلي وقالت إن الطفل الرضيع يخصها.



وقام الأطباء بأدخال الطفل المولود قبل أوانه إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة له.


وتزعم تقارير وسائل الإعلام المحلية أن المتهمة  قتلت المراهقة لأنها عقيمة، وكانت تخشى أن يتخلى عنها زوجها إذا فشلت في إنجاب طفل له، لذا أقدمت على قتل الفتاة لأخذ طفلها منها وانسابه إليها.


واتهمت السلطات خوانيتا بالقتل حيث من المتوقع أن يحكم عليها بالسجن لمدة ٥٠ عام جراء الجريمة البشعة التي أرتكابتها في حق الفتاة المراهقة وجنينها.

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