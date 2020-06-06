العشري: إعلان القاهرة استكمال لجهود مصر.. والكرة في ملعب المجتمع الدولي للضغط على تركيا والسراج

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، إن إعلان القاهرة استكمال الجهد المصري لحل الازمة الليبية منذ عام 2014 وحتى الان .

وأضاف أشرف العشري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نتذكر ما قامت به مصر من استضافة الفرقاء الليبيين للتوصل إلى اتفاق ليبي ليبي لحل الازمة الليبية".





وتابع اشرف العشري :" إعلان القاهرة يمثل تحركا لحل الازمة الليبية وفق مسار سياسي بعيدا عن الحل العسكري لان الحل العسكري سيكبد خسائر كثيرة ".





وتابع اشرف العشري:" المبادرة بها الكثير من العناصر المتكاملة التي تتماشي مع المفاوضات السابقة عبر نقاط للوصول إلى حل ليبي ليبي للإنهاء الأزمة ".





وأكمل أشرف العشري :" الكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي للضغط على السراج وتركيا لحل الازمة الليبية".