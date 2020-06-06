AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

العشري: إعلان القاهرة استكمال لجهود مصر.. والكرة في ملعب المجتمع الدولي للضغط على تركيا والسراج

السبت 06/يونيو/2020 - 06:59 م
الرئيس السيسي - خليفة
الرئيس السيسي - خليفة حفتر
Advertisements
هاني حسين
قال  الكاتب الصحفي أشرف العشري، إن إعلان القاهرة استكمال الجهد المصري لحل الازمة الليبية منذ عام 2014 وحتى الان .
 
وأضاف أشرف العشري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نتذكر ما قامت به مصر من استضافة الفرقاء الليبيين للتوصل إلى اتفاق ليبي ليبي لحل الازمة الليبية".

وتابع اشرف العشري :" إعلان القاهرة يمثل تحركا لحل الازمة الليبية وفق مسار سياسي بعيدا عن الحل العسكري لان الحل العسكري سيكبد  خسائر كثيرة ".

وتابع اشرف العشري:"  المبادرة بها الكثير من العناصر المتكاملة التي تتماشي مع المفاوضات السابقة عبر نقاط للوصول إلى حل ليبي ليبي  للإنهاء الأزمة ".

وأكمل أشرف العشري :"  الكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي للضغط على السراج وتركيا  لحل الازمة الليبية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعلان القاهرة.. السيسي يطلق مبادرة لحل الأزمة الليبية

الرئاسة: توافق عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر بشأن إطلاق إعلان القاهرة

المصريين الأحرار: الاصطفاف الوطني والحل السياسي يهدف لاستقرار ليبيا

إعلان القاهرة.. السيسي يطلق مبادرة لحل الأزمة الليبية ويحذر من لجوء أي طرف لحلول عسكرية

ترشيحاتنا

ضبط وإحضار عريس في الصباحية بتهمة مخالفة قرار منع التجمعات

وكلاء اللاعب السبب.. تقارير: الزمالك يتراجع عن ضم حمزة المثلوثي

وقف القتال ومغادرة المرتزقة.. فرنسا: ندعم المبادرة المصرية لإنهاء الصراع في ليبيا

وزير التعليم: قرارات مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة غدًا 3 عصرًا

هل يجوز إعطاء الأقارب من ذبيحة النذر .. الإفتاء تجيب

بعد تصريحات حازم إمام.. الأرقام تؤكد أفضلية الخطيب على حسن شحاتة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 نصائح من الصحة العالمية لارتداء الكمامات القماشية | شاهد

عنوان جاذبيتك.. طرق العناية باللحية لمظهر رائع

سعر ومواصفات BMW M50i في مصر.. صور