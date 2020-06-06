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صلاح حليمة: مصر لها ثقل سياسي وتأثير قوي على مجريات الأمور في المنطقة

السبت 06/يونيو/2020 - 07:01 م
السفير صلاح حليمة
السفير صلاح حليمة
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حمزة شعيب
قال السفير صلاح حليمة،  نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر لها وزن وثقل سياسى وتأثير على مجريات الأمور فى بحكم مالها من تاريخ حافل ودور سياسى فى المنطقة والعالم.

وتابع حليمة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" خلال حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي برز دور مصر فى إفريقيا وفى منطقة الشرق الأوسط".

وأكمل حليمة:" خلال السنوات الأخيرة برز دور الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب، فضلا عن دور مصر المحوري في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر".


واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلا من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وسامح شكري، وزير الخارجية.

وعقدت جلسة مباحثات مغلقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر؛ وذلك وفقا لما ذكره التليفزيون المصري.

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