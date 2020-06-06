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ساحة رأي

د. كمال الدسوقي يكتب: العنصرية

السبت 06/يونيو/2020 - 08:30 م
صدى البلد
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لا شك أن ما يحدث فى أمريكا الآن ما هو إلا انعكاس لممارسات هذه الدولة التى نشأت على أساس عنصرى وطردت ونكلت بأبناء القارة الأصليين من الهنود الحمر وجلبت الأفارقه كعبيد لخدمة الجنس الهندي أوروبى الأبيض وسخرت كل إمكانيات وطاقات الجنسيات الأخرى لخدمة هذا المشروع الأمريكى العنصرى الذى لم يمض عليه أكثر من ٢٠٠ عام وها نحن اليوم نرى ونشاهد ما يجرى بعد مقتل جورج فلويد الامريكى الاسود على يد الشرطى الابيض وانطلقت الشرارة التى بلاشك ستغير نظرة البيض والسود على حد سواء 
فتلك العنصريه والتفرقه بين بنى البشر على اساس عرقى او دينى او قومى ماهي الا اختراع قادة وزعماء لهذه الاقليات العرقيه ويعتبر ترامب وجورج بوش من اكثر رؤساء العالم عنصريه وسينقلب السحر على الساحر وما نراه من خراب وضمار وسرقه ونهب وانتقام ماهي الاماقدمت يد ترامب نفسه وسيدفع الثمن غاليا بخسارة رئاسة  اكبر دوله وايضا امواله ومصالحه سيخسرها قريبا جدا وسيصبح عبرة لمن يعتبر 
هكذا تعدل الانسانيه مواقفها وتصلح اخطاءها لاشك ان ترامب له انصار كثيرة تعبر عن وجهه نظرة العنصريه لكن ايضا هناك الملايين ضده وضد أفكاره 
وسيخسرون كفى ظلم واستبداد واستعباد لخلق الله فالكل سواء امام الله والقانون
 لافرق لابيض على اسود الا بالعلم والعمل
اتوقع تغيرات كبيرة بالعالم نتيجه لما يحدث فى امريكا وستحدث احتجاجات كثيرة فى دول اخرى يتم ممارسه العنصريه فيها على اساس دينى او عرقى لان هذه الامراض انتشرت فى كثير من قارات العالم 
لعل وعسى ان تكون جائحة  كورونا واحتجاجات امريكا فرصه كبيرة لاعادة ظبط ايقاع العالم والانسانيه
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