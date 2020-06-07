رأيت إصابتي في الحلم.. برلماني يروي تجربته من الإصابة إلى الشفاء من كورونا

قال النائب الدكتور هشام مجدي عضو

عن دائرة مركز ناصر شمال محافظة بني سويف والذي تعافي وخرج من المستشفي بعد إصابته بفيرس

كورونا المُستجد "كوفيد – 19" إنه يعتبر ذلك اختبارا وابتلاءا من الله وليست تجربة كما يطلق عليها البعض.





وقال النائب شعرت بدور برد شديد منذ 16 مايو الماضي مع عدم ارتفاع درجة الحرارة واتخذت الإجراءات

الاحترازية المنزلية إلي أن عدت إجازة العيد ثم خطوت في مسيرة العلاج.

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وقال النائب في تصريحه الخاص" لصدي البلد" ولأول مرة انا شوفت اصابتي بالفيرس في الحلم حين حلمت بأن والدي رحمه الله عليه أصيب بالفيرس وتوفاه الله ومنذ ذلك الوقت وأنا أشعر بأنني سأصاب لكن قدر الله وماشاء فعل وتمت إصابتي وخروجي بحمد لله.

ويتذكر نائب بني سويف وهو في فترة العزل قائلا "كنت مسلم أمري كله لله وكنت أقضي وقتي في سماع القرآن من خلال التليفزيون وكنت بعيدا إلي حد كبير عن متابعة الأخبار حتي لا أصاب باليأس".

ووجه نائب بني سويف الشكر إلى كل من أهتم بالسؤال عنه ومتابعة حالته الصحية ،خلال فترة العزل وفى مقدمتهم الدكتورعلى عبد العال، رئيس مجلس النواب، "المشرف علي رسالته في الدكتوراة " الخاصة به

والسيد الشريف وكيل أول مجلس النواب ، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والمستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، واللواء الدكتور علاء ناجى رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس النواب وزملائه النواب وفى مقدمتهم الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس إئتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية تحت قبة البرلمان، والمستشار

علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجميع العاملين بالأمانة العامة بمجلس النواب ،والمحرريين البرلمانيين ، وجميع الصحفيين والإعلاميين ببني سويف والى القطاع الطبى بمجلس

النواب برئاسة د. هدى كريم ،كل الشكر والتقدير لكم جميعا.

كما توجة النائب بشكر خاص إلى أهالى محافظة بنى سويف ، وخاصة دائرة مركز ومدينة ناصر، الذين لم يتوانوا فى السؤال والدعاء له خلال الفترة الحرجة التى مربها.

وأضاف النائب ، إن هذا الإختبار والبلاء الذي مررت بهما زادوني قوه وصبر، بعد إن غمرني فيها الشعب المصرى الكريم بفيض من حب ودعوات لا تنقطع ولقد من الله على بالشفاء بفضله وإحسانه وبدعوات الجميع

، مضيفًا : كل شيء بقدر، وعلي الإنسان أن يصبر أمام اختبار ربنا، الإيمان بالله والثقة في قدرته، مع النفسيه المرتفعه أمر هام جدًا يجب أن يعيه الجميع.

ودعا النائب هشام مجدى ، جميع المواطنين إلي إدراك خطورة الأزمة الصحية التي يشهدها العالم، مشددًا علي أهمية اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وجهت بها الحكومة وفي مقدمتها التباعد الإجتماعي، مع التسلح بالغذاء الصحي والتصالح مع النفس، قائلا : 50% من العلاج النفسيه المرتفعه للمصابين، متمنيًا السلامة للجميع والشفاء للمصابين.