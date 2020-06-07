عدم الالتزام السبب.. برلماني: المواطنون يضيعون جهود الدولة في مواجهة كورونا

قال النائب أحمد فرغلى ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن أزمة فيروس كورونا فاقت إمكانيات الدولة ، كما انها أظهرت فى الوقت نفسه عدم إستعداد المنظومة الصحية فى مصر لمواجهة مثل هذه الجائحة ، مما زاد العبء عليها.





وأشار فرغلى فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أنه للأسف هناك سلبيات كان يقوم بها المواطنون خلال الفترة الأخيرة من عدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية تتسبب فى ضياع مجهود الدولة والأطباء فى مواجهة كورونا.





وتابع عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان: مع بدء تطبيق توقيع الغرامات على كل من لا يرتدى الكمامة؛ ظهر التزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية من خلال ارتدائهم لها، بالإضافة إلى شعورهم بالوعى تجاه جائحة كورونا.



