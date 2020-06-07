AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عدم الالتزام السبب.. برلماني: المواطنون يضيعون جهود الدولة في مواجهة كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 04:02 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
معتز الخصوصى
قال النائب أحمد فرغلى ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن أزمة فيروس كورونا فاقت إمكانيات الدولة ، كما انها أظهرت فى الوقت نفسه عدم إستعداد المنظومة الصحية فى مصر لمواجهة مثل هذه الجائحة ، مما زاد العبء عليها.

وأشار فرغلى فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أنه للأسف هناك سلبيات كان يقوم بها المواطنون خلال الفترة الأخيرة من عدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية تتسبب فى ضياع مجهود الدولة والأطباء فى مواجهة كورونا.

وتابع عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان: مع بدء تطبيق  توقيع الغرامات على كل من لا يرتدى الكمامة؛ ظهر التزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية من خلال ارتدائهم لها، بالإضافة إلى شعورهم بالوعى تجاه جائحة كورونا.

وأوضح أن إتباع المواطنين للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا أصبحت أمر ضرورى خلال الفترة الحالية ، حتى تمر هذه الأزمة بكل سلام وتعود الحياة إلى طبيعتها مرة اخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

3 بنات وشاب وأبوهم وأمهم .. تفاصيل مصرع عائلة في حادث على طريق السويس.. صور

مرتضى منصور عن تسريب عقد سيف فاروق جعفر: نجل شوبير يحصل على 5 ملايين من الأهلي .. فيديو

لا يوجد منع بشرط.. التنمية المحلية تكشف حقيقة هامة بشأن وقف تراخيص البناء.. فيديو

بعد قرار منعها من الظهور على الشاشة.. أول تعليق من ريم البارودي

السيناريست عادل صليب يعلن إصابة أحد أفراد عائلته بـ كورونا

إسود زي أبوه .. كيف تعرض ابن محمد رمضان للتنمر؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يوم واحد .. تسجيل إصابة 343 طفلا بكورونا في السعودية

أغرب حكم قضائي ضد شاب اغتصب فتاة في الهند .. صور

بـ 2 جنيه.. زيوت طبيعية تعالج آلام الظهر في دقائق