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تعليم

جامعة مصر تستعد لإجراء امتحانات طلاب الفرق النهائية.. تعرف على الموعد

السبت 06/يونيو/2020 - 09:40 م
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
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كريم ناصر
فى اطار التزام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا العملية التعليمية بالاجراءات والقرارات التى اتخذتها الحكومة بالعمل عن بعد لمنع انتشار فيروس كورونا تستمر الجامعة فى التواصل الخاص مع طلابها عن بعد، من خلال منصة الجامعة الإلكترونية والتى تستهدف فى المقام الاول التيسير على الطلاب فى اجراء امتحانات نهاية العام مع الإلتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي هذا الاتجاه تقوم الجامعة حاليا بالمزيد من التفاعل بين أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكليات المختلفة بالجامعة وذلك تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة وإشراف الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء الجامعة من اجل  إجراء امتحانات نهاية العام الدراسي 2019-2020، لطلاب السنوات النهائية.

صرح بذلك الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وقال إن الجامعة بجميع كلياتها تلتزم بقرارت الدولة لإجراء امتحانات طلاب السنوات النهائية (بكالوريوس وليسانس)، بحسب التعليمات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات.وأعلن عن انتهاء  جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، من استلام أبحاث طلاب سنوات النقل، حيث جارٍ فحصها لإعلان نتائجها لجميع طلاب الكليات للعام الدراسي 2019-2020.

من جانبه قال الدكتور هاني أمين، عميد كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكتنولوجيا، إن طلاب النقل بالكلية قد انتهوا بالفعل من تسليم الأبحاث اليوم السبت، مؤكدا على استعداد الكلية لامتحانات نهاية العام الدراسي والمقرر انطلاقها 1 يوليو 2020 موضحًا أن طريقة امتحانات السنوات النهاية للطلاب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ستكون مقسمة كالتالي: مدة الامتحان النظري تبلغ ساعة واحدة، بينما نصف ساعة للامتحان الشفهي، وبعدها مباشرة تبدأ الاختبارات العملية التي تتم في نفس اليوم بعد الامتحان النظري.

وأكد عميد كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على إلتزام الكلية بقرار الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، والتي أجلت امتحانات البكالوريس إلى أول يوليو 2020، نظرا للظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا.

كشف أمين عن استلام أبحاث طلاب سنوات النقل بالجامعة الإثنين والثلاثاء الموافقين 1 و2 يونيو الجاري، عبر المنصة الإلكترونية، مؤكدا على أن الأبحاث تم تنفيذها وسط تواصل دائم بين أعضاء هيئة تدريس كلية طب الأسنان وطلابها.
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