محافظ الغربية يتفقد منافذ بيع الكمامات.. وسحب 15 رخصة سيارة مخالفة ..صور

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بجولة بمدينتي السنطة وزفتي، في إطار سلسلة المتابعات اليومية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.





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أوضح محافظ الغربية ، أنه تم سحب 15 رخصة من قائدى السيارات لعدم ارتداء الكمامة ومخالفة القرارات الصادرة بهذا الشأن ، كما وجه بضرورة التنسيق مع وكيل وزاره الري لتطهير مصرف أمام قرية نهطاي زفتى ومصرف إمام قريه كفر الشرفا السنطة .

وخلال جولته، تفقد د. رحمي منافذ بيع الكمامات بالسنطة للمواطنين بأسعار مخفضة وعددها 2 منفذ تابعين لحزب مستقبل وطن ، وعدد 1 منفذ تابع للقوات المسلحة ممثلًا في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.





وشدد المحافظ على اتخاذ الاجراءات القانونية حيال من يقومون بحرق المخلفات الزراعية والقمامة .

وأصدر المحافظ توجيهاته بالمتابعة المستمرة لرصد تعديات البناء على الأراضى الزراعية أو املاك الدولة وازالتها فورا .

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وقرار رئيس مجلس الوزراء وتحويل المعتدين للنيابة العسكرية، والعمل على تطهير جميع المصالح الحكومية وغير الحكومية بصفة يومية ومتابعة الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا من ارتداء الكمامات ومراعاة المسافات الامنة وعدم الإزدحام والتكدس حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.