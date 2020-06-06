جمارك سفاجا تحبط 4 محاولات تهريب هواتف محمولة ومستحضرات تجميل

أحبطت الإدارة العامة لجمارك سفاجا بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي وإدارة الأمن الجمركي ومباحث الميناء 4 محاولات تهريب عدد من الهواتف المحمولة وأجزائها وكمية من التبغ ومستحضرات وأدوات التجميل.





وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان اليوم السبت، أنه تم الاشتباه في مشمول 4 بيانات جمركية للأمتعة الشخصية الخاصة بركاب مصريين قادمين من السعودية والإمارات.





وأضافت أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود 14 هاتفا محمولا (آيفون) مستعمل و160 بوردة شاشات هواتف مستعملة و5ر6 كيلو جرام من التبغ الخاص بتدخين البايب وكمية كبيرة من مستحضرات وأدوات التجميل، مشيرة إلى أن الرسوم والضرائب والتعويضات الجمركية المستحقة بلغت 294 ألفا و102 جنيه .



