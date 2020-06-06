ينتظر فحصا طبيا فى ألمانيا.. 21 يومًا تفصل محمد محمود عن العودة لتدريبات الأهلي

كشفت مصادر خاصة عن مفاجأة سعيدة لجماهير الأهلي حول صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم محمد محمود الذي يعالج حتي الآن من إصابة الرباط الصليبي .
وقالت المصادر أن محمد محمود سينتهي من المرحلة الأخيرة لبرنامجه التأهيلي خلال 21 يومًا وسيكون قادرا بعدها على العودة تدريجيا إلي التدريبات الجماعية حسب قرار الجهاز الطبي للفريق.
وأضافت المصادر أن تأخر عودة حركة الطيران قد يزيد من فترة التأهل لمحمد محمود لأنه من الضروري ان يخضع لفحص طبي في ألمانيا قبل انتظامه في التدريبات الجماعية او المشاركة في المباريات
وأوضحت المصادر ان اللاعب بحالة طبية وبدنية جيدة للغاية ويتابع برنامجه بشكل يومي مع الطبيب الألماني ويخضع لاستشارات تدريبية مع مخطط أحمال الأهلي وطبيب الفريق .
وأضافت : "البرنامج التأهيلي للاعب ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري وسيكون جاهزا طبيا حينها إلا أن مشاركته في التدريبات الجماعية لن تتم قبل ان يخضع لفحص طبي في ألمانيا".