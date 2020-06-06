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رياضة

ينتظر فحصا طبيا فى ألمانيا.. 21 يومًا تفصل محمد محمود عن العودة لتدريبات الأهلي

السبت 06/يونيو/2020 - 08:02 م
محمد محمود
محمد محمود
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة عن مفاجأة سعيدة لجماهير الأهلي حول صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم محمد محمود الذي يعالج حتي الآن من إصابة الرباط الصليبي .

وقالت المصادر أن محمد محمود سينتهي من المرحلة الأخيرة لبرنامجه التأهيلي خلال 21 يومًا وسيكون قادرا بعدها على العودة تدريجيا إلي التدريبات الجماعية حسب قرار الجهاز الطبي للفريق.

وأضافت المصادر أن تأخر عودة حركة الطيران قد يزيد من فترة التأهل لمحمد محمود لأنه من الضروري ان يخضع لفحص طبي في ألمانيا قبل انتظامه في التدريبات الجماعية او المشاركة في المباريات 

وأوضحت المصادر ان اللاعب بحالة طبية وبدنية جيدة للغاية ويتابع برنامجه بشكل يومي مع الطبيب الألماني ويخضع لاستشارات تدريبية مع مخطط أحمال الأهلي وطبيب الفريق .

وأضافت : "البرنامج التأهيلي للاعب ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري وسيكون جاهزا طبيا حينها إلا أن مشاركته في التدريبات الجماعية لن تتم قبل ان يخضع لفحص طبي في ألمانيا".
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