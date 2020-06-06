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رئيس تحرير جريدة الساعة: تركيا ترغب في نهب ليبيا ونفطها لإنقاذ اقتصادها.. فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 08:18 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال الكاتب الصحفي عبد الباسط بن هامل، رئيس تحرير جريدة الساعة الليبية، إن تركيا  ترغب في الحصول على النفط الليبي من أجل إنقاذ اقتصادها.

وأضاف عبد الباسط بن هامل  في مداخلة هاتفية مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  تركيا متواجدة في ليبيا لتحقيق مصالحها فقط.

وتابع عبد الباسط بن هامل:"  مبادرة إعلان القاهرة تشهد  التفاف عربي وتأييد دولي كبير".

واكمل عبد الباسط بن هامل:"  على الجامعة العربية أن تتحمل مسؤوليتها لتأييد مبادرة إعلان القاهرة وان يكون هناك زخم دولي لدعم وتأييد المبادرة ".

ولفت:"  لابد من تشكيل لجان مراقبة دولية لتنفيذ بنود مبادرة إعلان القاهرة ورقابة  دولية لمتابعة وقف إطلاق النار ".
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