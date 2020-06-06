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أخبار البلد

رئيس السكة الحديد: العياط أول محطة في مصر مراقبة بالكاميرات.. صور

السبت 06/يونيو/2020 - 08:26 م
جولة رئيس السكة الحديد
جولة رئيس السكة الحديد
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حمادة خطاب

قام اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة بجولة تفقدية علي مزلقان وبرج التشغيل بمحطة العياط لمتابعة حركة مسير القطارات وتفقد أعمال تطوير مزلقان محطة العياط وتزويده بمنظومة كاميرات المراقبة والتي قام بها مهندسي الإشارات بمنطقة القاهرة بالجهود الذاتية دون الاعتماد علي شركات خارجية.


واثني رئيس الهيئة علي التجربة التي من شأنها تشجيع الاعتماد علي المنتجات المحلية والتنفيذ بالذات من خلال ما تم من تنفيذ منظومة كاميرات مراقبة حركة المركبات علي المزلقان لتسجيل الأحداث علي مدار ال ٢٤ ساعه من خلال تركيب كاميرات مراقبة على مزلقان العياط كنموذج تجريبى تم بمعرفة مهندسي وفنيين الهيئة حيث تتكون المنظومة من ٢ كاميرا ٥ ميجا للتمكن من الرؤية الواضحة والتعرف على ارقام السيارات بوضوح وتحمل جميع الظروف الجوية.


مما شجع رئيس الهيئة بتوجيه المسئولين نحو تركيب ٢ كاميرا اخرى لمراقبة حركة القطارات والتحاويل المجاورة للمزلقان وعمل خطة تنفيذية نحو تغطية المزلقانات الاخري بالمنظومة الجديدة.


وقام رسلان بمتابعة اعمال التشغيل ببرج اشارات العياط ونبه علي ضرورة إصلاح اجهزة التكييف الخاص بصالة الريليهات بالبرج وتحدث مع العاملين بمحطة العياط عن تحديات العمل خلال الفترة المقبلة والمشكلات التي تواجههم ووجه بضرورة حلها فورًا وإصلاح اجهزة اللاسلكي بصاله التشغيل بالبرج.


وفي نهاية الزيارة أكد المهندس أشرف رسلان علي العاملين بضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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