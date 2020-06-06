ما علاقة غزوة أحد بـ كورونا في السعودية؟.. مدينة الملك عبد الله الطبية تحذر من عودة شرسة لـ الفيروس

يبدو أن المشهد في المملكة العربية السعودية بات كارثيا بعد تخفيف الإجراءات الإحترازية التي كانت تتبعه المملكة فور الإعلان عن عبور فيروس كورونا المستجد للحدود السعودية، فنظرا للسلوكيات الخاطئة التي يمارسها ابناء الشعب السعودي وإهماله للإجراءات الإحترازية التي أعلنتها السلطات الصحية .. عادت حكومة خادم الحرمين لتطبيق الإجراءات المُشددة في بعض المناطق من إغلاق للمساجد وعودة حظر التجوال ومنع التجمعات.
ولكون الجميع في مركب واحد كان لزاما علي مدينة الملك عبد الله الطبية الدخول علي الخط وتحذير المواطنين والمقيمين علي حد سواء من عودة الفيروس مرة أخري لنشاطه وبدرجة أشرس مما كان عليه، ما دفعها لنشر فيديو توعوي حيث ربطت فيه بين ما يفعله المواطنون اليوم من تجاهل للتعليمات وما فعله المسلمون في غزوة أُحد من تجاهل لأوامر المصطفي صلي الله عليه وسلم ما كان له عظيم الأثر في هزيمة المسلمين في تلك الغزوة.
خمسون راميا من المسلمين كانوا سبب هزيمة الجيش الإسلامي في غزوة أحد هكذا ذكر الفيديو التي نشرته المدينة الطبية بالعاصمة السعودية مكة المكرمة مشددين علي ضرورة الإلتزام بالتعليمات الوقائية حتي يعبر الجميع من الأزمة والخطر الداهم الذي يحيط بالسعوديين حيث قالت " وإن لم تلتزم بالتعليمات ستهزمنا أنت".
وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت عن تسجيل 3121 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اعلي حصيلة يومية سجلتها المملكة منذ ظهور كوفيد 19 وسجلت الرياض الرقم الأكبر وهو 900 حالة ، مشيرة الي ان النسبة الكبري من الإصابات كانت في الذكور بنسبة 69% بينما بلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 11%، والبالغين 84%.
ولكون الجميع في مركب واحد كان لزاما علي مدينة الملك عبد الله الطبية الدخول علي الخط وتحذير المواطنين والمقيمين علي حد سواء من عودة الفيروس مرة أخري لنشاطه وبدرجة أشرس مما كان عليه، ما دفعها لنشر فيديو توعوي حيث ربطت فيه بين ما يفعله المواطنون اليوم من تجاهل للتعليمات وما فعله المسلمون في غزوة أُحد من تجاهل لأوامر المصطفي صلي الله عليه وسلم ما كان له عظيم الأثر في هزيمة المسلمين في تلك الغزوة.
خمسون راميا من المسلمين كانوا سبب هزيمة الجيش الإسلامي في غزوة أحد هكذا ذكر الفيديو التي نشرته المدينة الطبية بالعاصمة السعودية مكة المكرمة مشددين علي ضرورة الإلتزام بالتعليمات الوقائية حتي يعبر الجميع من الأزمة والخطر الداهم الذي يحيط بالسعوديين حيث قالت " وإن لم تلتزم بالتعليمات ستهزمنا أنت".
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علي الجميع ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية التي اعلنتها السلطات الصحية بالمملكة ومن قبلها المنظمات الطبية الدولية كمنظمة الصحة العالمية وقالت المدينة الطبية في الفيديو الخاص بها " وضعت المنظمات الصحية إجراءات وقائية للوقاية من هذا الوباء ، لنعتمد علي تقيد كل منا لمواجهة هذه الجائحة للقضاء عليها".
وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت عن تسجيل 3121 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اعلي حصيلة يومية سجلتها المملكة منذ ظهور كوفيد 19 وسجلت الرياض الرقم الأكبر وهو 900 حالة ، مشيرة الي ان النسبة الكبري من الإصابات كانت في الذكور بنسبة 69% بينما بلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 11%، والبالغين 84%.