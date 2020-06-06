AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد علوم عين شمس: آليات لتجنب مشاكل الإنترنت أثناء تسليم أبحاث طلاب فرق النقل

السبت 06/يونيو/2020 - 09:42 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية علوم جامعة عين شمس ان الكلية تضم ما يقرب من 5 الاف طالب ويتم  تسليم جيمع  الموضوعات البحثية  من الطلاب منوها انه يوجد ما يقرب من 700 مقرر بالكلية  وتضم 28 برنامجا وكل ذلك يحدث الكترونيا.

أقرأ ايضا :

أضاف عميد كلية علوم خلال تصريحاته لصدي البلد  إنه بدء  تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل والباقين للاعادة حسب قرار المجلس الاعلي للجامعات ابتداء من يوم 31 مايو حيث وضعنا عدة اليات لتفادي مشاكل الانترنت لدي الطلاب .

أقرأ ايضا :

وأشار الي ان الطلاب مسموح لهم إرسال أبحاثهم من خلال المنصة الالكترونية دون الالتزام بالجدول الزمني تجنبا لمشاكل الانترنت  منوها انه يستطع الطالب تسليم ابحاثه حتي 15 يونيو.

وأكد الدكتور محمد انه يتم التعامل مع الطلاب الكترونيا بشكل سلسل دون اي معوقات ولم نلتقي حتي الان اي شكاوي من الطلاب .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عميد تربية عين شمس: أنهينا رفع جميع المقالات البحثية لطلاب النقل

عميد زراعة عين شمس: البحث فردي لطلاب فرق النقل وهذه شروطه.. عميد تربية عين شمس: أنهينا رفع جميع المقالات البحثية

التربية النوعية عين شمس تصدر قرارات بشأن أبحاث النقل

انطلاق منصة الأبحاث امام الطلاب فرق النقل بتربية نوعية عين شمس

عميد علوم عين شمس يوضح مواعيد إرسال الأبحاث لطلاب فرق النقل

أبحاث جامعة عين شمس.. عميد علوم يحدد المحظورات لطلاب النقل.. تربية تعلن عن مواعيد الاستلام.. وحاسبات تتيح الموضوعات البحثية على نظام التعليم الإلكتروني

ترشيحاتنا

لا تتخلص منه بعد اليوم.. 5 استخدامات لقشر البطيخ غير متوقعة

دقتها تتفوق على المَسحة.. استشاري يكشف عن وسيلة تثبت إصابتك بفيروس كورونا من عدمها.. فيديو

98% نسبة النجاح في أولى و2 ثانوي | وحجب 25 ألف نتيجة.. تفاصيل

ما علاقة غزوة أحد بـ كورونا في السعودية؟.. مدينة الملك عبد الله الطبية تحذر من عودة شرسة لـ الفيروس

هل تارك السنن قبل الصلاة وبعدها آثم .. أمين الفتوى يجيب

بعد تلميحات لرحيله عن الفريق.. لاعب الأهلي يحتفل بالعيد الوطني للسويد

AdvertisementS

أنا فى حجر منزلى.. الإعلامي حسام حداد يروى تفاصيل إصابته بكورونا .. فيديو

لماذا غيرت الصحة العالمية موقفها تجاه ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة؟.. اعرف السبب

بعد إيقاف 5 مذيعات.. قناة النهار تعلق البث الحي وتلغي كل برامج الهواء

قدِموا شكوى وسنحقق فيها.. زايد: أسعار المستشفيات الخاصة لعلاج مصابي كورونا مبالغ فيها

إيطاليا صرحت رسميا باستعماله.. الصحة العالمية تواصل تجربة هيدروكسي لعلاج كورونا

بعد قرار منعها من الظهور على الشاشة.. أول تعليق من ريم البارودي

لا تتخلص منه بعد اليوم.. 5 استخدامات لقشر البطيخ غير متوقعة

ضبط وإحضار عريس في الصباحية بتهمة مخالفة قرار منع التجمعات

ألغت حكما سابقا .. الإدارية العليا ترفض تجديد جواز سفر أيمن نور

أنا فخور بلوني.. محمد رمضان يرد على التنمر ضد ابنه

وزيرة الصحة: اختفاء الأعراض خلال 10 أيام كافية لتعافي مصابي كورونا

هل اقترب الدوري المصري من الإلغاء؟.. قرارات عاجلة من الكاف بشأن النسخة الجديدة من بطولة إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوجد فى السبانخ والبيض والجبن.. دراسة: فيتامين ك يحمي من الإصابة بفيروس كورونا.. تفاصيل

بالأسود والبرتقالي.. رزان مغربي تبهر متابعيها على إنستجرام

دلع نفسك.. موضة القمصان الرجالي لصيف 2020.. صور