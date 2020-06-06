بمكونات من مطبخك.. وصفة سحرية لعلاج الشعر الجاف

تعاني الكثير من الفتيات صاحبات الشعر الجاف، من تشابك شعرهن بشكل كبير، وذلك لتعرضه للرطوبة أو بسبب نقص التغذية، لكنها تعاني أيضا من العلاجات التي تقوم بتناولها لعلاج تشابك الشعر، لذلك نقدم وصفة سحرية للشعر الجاف.
وقدم موقع onlymyhealth، وصفة سحرية لعلاج الشعر الجاف بمكونات طبيعية وتكاليف بسيطة.
مكونات الوصفة :
بيضة.
ملعقة زبادي.
3 ملاعق لبن رائب.
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طريقة الاستخدام :
- فصل بياض البيض عن الصفار.
- مزج بياض البيض على المكونات مع التقليب جيدا.
- فرد الوصفة على الشعر.
- شطف الشعر جيدا بالماء الفاتر.