ولا يهزني.. أحمد موسى: أستحوذ على 70% من هجوم لجان الإخوان على إعلام مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشبكات واللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تهاجمه بشدة عبر السوشيال ميديا.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، : "استحوذ على 70% من هجوم الشبكات واللجان الإلكترونية التابعة للإخوان وتركيا والـ بي بي سي1 على الإعلاميين في مصر".
وأوضح الإعلامي أحمد موسى:" تلك الهجمات لا تهزني، وتجعلني اضحك عليهم ليل نهار، وما يقومون به لا يهز شعرة من راسي".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" عندما كتبت بوست على صفحتي؛ سارعت العناصر الإرهابية في الهجوم على البوست الخاص بي ".
وأكد الإعلامي احمد موسى:" انا وظيفتي إني أنكد على الإخوان واللجان الإلكترونية التابعة لهم .. واللي اعرفه عن الإخوان؛ بديع مبيقدرش يتكلم عنه ".