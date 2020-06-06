ولا يهزني.. أحمد موسى: أستحوذ على 70% من هجوم لجان الإخوان على إعلام مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشبكات واللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تهاجمه بشدة عبر السوشيال ميديا.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، : " استحوذ على 70% من هجوم الشبكات واللجان الإلكترونية التابعة للإخوان وتركيا والـ بي بي سي1 على الإعلاميين في مصر".





وأوضح الإعلامي أحمد موسى:" تلك الهجمات لا تهزني، وتجعلني اضحك عليهم ليل نهار ، وما يقومون به لا يهز شعرة من راسي".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" عندما كتبت بوست على صفحتي؛ سارعت العناصر الإرهابية في الهجوم على البوست الخاص بي ".



