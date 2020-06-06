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ولا يهزني.. أحمد موسى: أستحوذ على 70% من هجوم لجان الإخوان على إعلام مصر

السبت 06/يونيو/2020 - 09:36 م
احمد موسي
احمد موسي
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  الشبكات واللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية  تهاجمه بشدة عبر السوشيال ميديا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، : "استحوذ على 70% من هجوم الشبكات واللجان الإلكترونية التابعة للإخوان وتركيا والـ بي بي سي1 على الإعلاميين في مصر".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى:"  تلك الهجمات لا تهزني، وتجعلني اضحك عليهم ليل نهار، وما يقومون به لا يهز شعرة من راسي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  عندما كتبت بوست على صفحتي؛ سارعت العناصر الإرهابية في الهجوم على البوست الخاص بي ".

وأكد الإعلامي احمد موسى:"  انا وظيفتي إني أنكد على الإخوان واللجان الإلكترونية التابعة  لهم .. واللي اعرفه عن الإخوان؛ بديع مبيقدرش يتكلم عنه ".
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