على متن 5 رحلات.. وصول 937 مصرياً من العالقين في السعودية وعمان

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، 5 رحلات دولية استثنائية قادمة من المملكة العربية السعودية والعاصمة العمانية مسقط على متنهم حوالي 937 مصريًا من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.





وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن المطار استقبل 4 رحلات قادمين من المملكة العربية السعودية، ثلاثة من مدينة جدة علي متنهم 607 مصريا سيرتهم عدد من شركات الطيران المصرية، ورحلة من مدينة الرياض على متنها 165 راكبا مصريا بإجمالي 772 مصريا من المملكة العربية السعودية، ووصلت أيضا رحلة أخرى قادمة من مدينة مسقط العمانية على متنها 165 مصريا سيرتها شركة ايركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني لنقل العالقين هناك.



وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار حيث تم إجراء اختبارات فيروس "كورونا" لهم والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.



وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.



