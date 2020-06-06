"الإسماعيلية للميني فوتبول" تكرم أسرة الشهيد عمرو وهيب.. صور

حرص مجلس إدارة منطقة الإسماعيلية للميني فوتبول، علي تكريم أهالي شهداء المحافظة الذين ضحوا بأرواحهم وحياتهم من أجل الوطن سواء شهداء الجيش أو الشرطة.





ويسعي الاتحاد المصري للميني فوتبول لتخليد ذكري الشهداء وتكريم أهاليهم والتواصل معهم، من وازع الواجب الوطني.













وقامت منطقة الاسماعيلية للميني فوتبول بتكريم أسرة الراحل الرائد عمرو وهيب ضابط الصاعقة الذي استشهد عام 2015 يوم عيد ميلاده، حيث قامت مجموعة إرهابية باستهداف سيارته علي طريق المهدية مما أدي إلي إستشهاده هو وأربعة من الجنود.





وتولي المهندس أحمد عبد الخالق رئيس منطقة الإسماعيلية مهمة تكريم أهالي الشهداء وذلك بمعاونة نانسي القاضي رئيس اللجنة الإعلامية لمنطقة الإسماعيلية.





كما شهد التكريم حضور أعضاء مجلس الإدارة واللجان وهم الكابتن محمد جاد المدير التنفيذي والدكتور ناصر هريدي رئيس اللجنة الطبية والكابتن خالد عزب رئيس لجنة شئون اللاعبين.