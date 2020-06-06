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حوادث

جنايات المنيا: إعدام فلاح قتل طفلا وحرقه فى بني مزار

السبت 06/يونيو/2020 - 09:41 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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ايمن رياض
قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار طارق وصفى وعضوية المستشارين محمد أمير سبع  وأمير جورجى المطيعى وأمانة سر وائل عبد الحميد فلاح بمركز بنى مزار، حضوريا بالإعدام شنقا حتى الموت للمزارع بتهمة قتل وحرق طفل بمركز بنى  مزار، آواخر 2018 

و قضت المحكمة بإعدام ا. ا 19 سنة فلاح من  بنى مزار بالإعدام شنقا حتى الموت في قضية قتل وحرق  طفل يبلغ من العمر 13 سنه، بعد أن اصطحبه لأحد المنازل ووجه له عدة طعنات بسكين  في عنقه حتى فارق الحياة ثم قام بإشعال النيران به حتى تفحم.

 جاء ذلك في شهر ديسمبر عام 2018،  وكان المحامى العام المستشار أسامه عبد المنعم قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات وشمل أمر الإحالة أن المتهم قتل طفلا عمدا مع سبق الإصرار والترصد وحيازة   أسلحة بيضاء دون مسوغ من الضرورة المهنية ومثل بالجثة حرقا على النحو المبين بتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 15 لسنه 2019 كلى شمال المنيا 
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