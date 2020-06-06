جنايات المنيا: إعدام فلاح قتل طفلا وحرقه فى بني مزار

قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار طارق وصفى وعضوية المستشارين محمد أمير سبع وأمير جورجى المطيعى وأمانة سر وائل عبد الحميد فلاح بمركز بنى مزار، حضوريا بالإعدام شنقا حتى الموت للمزارع بتهمة قتل وحرق طفل بمركز بنى مزار، آواخر 2018





و قضت المحكمة بإعدام ا. ا 19 سنة فلاح من بنى مزار بالإعدام شنقا حتى الموت في قضية قتل وحرق طفل يبلغ من العمر 13 سنه، بعد أن اصطحبه لأحد المنازل ووجه له عدة طعنات بسكين في عنقه حتى فارق الحياة ثم قام بإشعال النيران به حتى تفحم.



