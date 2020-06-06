مصطفى الفقي: لو العرب دعموا مصر في أزمة سد النهضة أثيوبيا هتقف انتباه

أكد مصطفى الفقي المفكر السياسي ورئيس مكتبة الاسكندرية، أن ملف السياسة الخارجية من أفضل إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا "السيسي بدأ في ظروف معقدة وصعبة للغاية وكان في انحياز للإخوان، والدول الافريقية جمدت عضوية مصر والصورة كانت مظلمة ومقلقة واوروبا كانت غير مستريحة لما يحدث في مصر".





وأضاف مصطفى الفقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، أن الرئيس السيسى تولى البلاد في ظرف سياسي معقد ومظلم جدا لكنه تحرك بنشاط، متابعا: "استطاع السيسي أن ينفذ إلى قلب افريقيا ورفع الغمة عن علاقتنا بأفريقيا التي كانت قد تدهورت وعلاقتنا بالدول الاوربية كويسة الان وده خد جهد كبير".





وعن أزمة سد النهضة، قال مصطفى الفقي: "ملف سد النهضة كيدي وليس ملف توليد كهرباء هو السبب لكن فى محاولة للسيطرة على مصر من خلال المياه والكل ضالع فيها واسرائيل لا تريد أن ترى مصر مزدهرة، وبعض العرب تهاونوا في الضغط على اثيوبيا في هذا الموضوع ولو أوقفوا استثماراتهم وقالوا إن محاولة خنق مصر مرفوضة كانت اثيوبيا وقفت انتباه ولكن محدش عمل كده".