AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تتكلف 16 مليون جنيه.. نائب محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير شارع الكورنيش

السبت 06/يونيو/2020 - 09:49 م
الدكتور أحمد عطا،
الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية
Advertisements
احمد علي
أكد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، استمرار المتابعات اليومية لمعدلات الإنجاز في أعمال الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، في اطار  تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل  الحركة المرورية.

اقرأ ايضا 

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم، والتي رافقه خلالها محمود عيسي رئيس حي ثان طنطا ، حيث تابع أعمال رصف وتطوير شارع الكورنيش بتكلفة 16 مليون جنيه .

وتفقد إعادة رصف شارع المعتصم بحى ثان طنطا بتكلفة 285 ألف جنيه على نفقة المقاول، وتفقد أعمال رصف شارع سكة تلا بحى اول طنطا.

عولي الجانب الآخر، تفقد د. عطا موقف الجلاء للتأكد من التزام السائقين بارتداء الكمامات ، وإزالة الإشغالات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالمتابعة اليومية للالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

1.5 مليون جنيه لرصف 7 شوارع في الغربية .. صور

نائب محافظ الغربية يتابع تنفيذ مشروعات الرصف بشوارع طنطا..صور

108 ملايين جنيه لرصف وتطوير 20 شارعا و34 طريقا في بني سويف

الانتهاء من رصف 21 شارعاً بمدينة طنطا يونيو وأكتوبر المقبلين

رئيس حي ثان طنطا يوقف صرف مستحقات مقاولي الرصف لعدم مطابقة المواصفات

مع استمرار التطهير والمتابعة.. رفع العزل عن قرية نهطاي في الغربية

ترشيحاتنا

أنا فخور بلوني.. محمد رمضان يرد على التنمر ضد ابنه

انقسام بشأن تحديد بطل المسابقة.. اللجنة الخماسية تدرس إلغاء مسابقة الدوري

لا تتخلص منه بعد اليوم.. 5 استخدامات لقشر البطيخ غير متوقعة

ما علاقة غزوة أحد بـ كورونا في السعودية؟.. مدينة الملك عبد الله الطبية تحذر من عودة شرسة لـ الفيروس

وزير التعليم: كل من ظهرت له نتيجة أولى و 2 ثانوي اليوم "ناجح"

بتكلفة 2 مليار جنيه.. الحكومة: البدء في إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

AdvertisementS

أنا فى حجر منزلى.. الإعلامي حسام حداد يروى تفاصيل إصابته بكورونا .. فيديو

لماذا غيرت الصحة العالمية موقفها تجاه ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة؟.. اعرف السبب

بعد إيقاف 5 مذيعات.. قناة النهار تعلق البث الحي وتلغي كل برامج الهواء

قدِموا شكوى وسنحقق فيها.. زايد: أسعار المستشفيات الخاصة لعلاج مصابي كورونا مبالغ فيها

إيطاليا صرحت رسميا باستعماله.. الصحة العالمية تواصل تجربة هيدروكسي لعلاج كورونا

بعد قرار منعها من الظهور على الشاشة.. أول تعليق من ريم البارودي

لا تتخلص منه بعد اليوم.. 5 استخدامات لقشر البطيخ غير متوقعة

ضبط وإحضار عريس في الصباحية بتهمة مخالفة قرار منع التجمعات

ألغت حكما سابقا .. الإدارية العليا ترفض تجديد جواز سفر أيمن نور

أنا فخور بلوني.. محمد رمضان يرد على التنمر ضد ابنه

وزيرة الصحة: اختفاء الأعراض خلال 10 أيام كافية لتعافي مصابي كورونا

مع الإبقاء على الهيدروكسي.. وزيرة الصحة: سحب التاميفلو من البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وردة وملابس كاجوال.. يسرا تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة.. شاهد

يوجد فى السبانخ والبيض والجبن.. دراسة: فيتامين ك يحمي من الإصابة بفيروس كورونا.. تفاصيل

بالأسود والبرتقالي.. رزان مغربي تبهر متابعيها على إنستجرام