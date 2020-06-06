تتكلف 16 مليون جنيه.. نائب محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير شارع الكورنيش

أكد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية ، استمرار المتابعات اليومية لمعدلات الإنجاز في أعمال الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، في اطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحركة المرورية.





اقرأ ايضا





جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم، والتي رافقه خلالها محمود عيسي رئيس حي ثان طنطا ، حيث تابع أعمال رصف وتطوير شارع الكورنيش بتكلفة 16 مليون جنيه .





وتفقد إعادة رصف شارع المعتصم بحى ثان طنطا بتكلفة 285 ألف جنيه على نفقة المقاول، وتفقد أعمال رصف شارع سكة تلا بحى اول طنطا.



