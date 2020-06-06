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أخبار العالم

مسئول أمريكي يرحب بجهود مصر في إنهاء الصراع الليبي ويدعو لوقف القتال

السبت 06/يونيو/2020 - 09:58 م
. مسؤول أمريكي يرحب
. مسؤول أمريكي يرحب بجهود مصر في إنهاء الصراع الليبي
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قسم الخارجي
رحب مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية بجهود مصر وغيرها من الدول في دعم لعودة إلى المفاوضات السياسية في ليبيا التي تقودها الأمم المتحدة وإعلان وقف إطلاق النار.

ودعا في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" جميع الأطراف للمشاركة بحسن نيّة لوقف القتال والعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

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في وقت سابق، رحبت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان بمبادرة مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا تمهيدًا للتفاوض حول حل سياسي للأزمة هناك.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها " نرحب بالجهود المصرية لدعم وقف النار في ليبيا. ونطلب من الأطراف الليبية دعم وقف النار والعودة للتفاوض".

كما نشرت السفارة الأمريكية في ليبيا، تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر"، رحبت فيها بمبادرة مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا؛ تمهيدًا للتفاوض حول حل سياسي للأزمة هناك.

وكتبت السفارة في تغريدتها "نرحّب بجهود مصر وغيرها من الدول لدعم العودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وإعلان وقف إطلاق النار. وندعو جميع الأطراف للمشاركة بحسن نيّة لوقف القتال والعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".
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