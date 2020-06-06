بـ 2 جنيه .. 16 منفذًًا لبيع الكمامات بأسعار مخفضة بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، فتح 16 منفذًا علي مستوي مراكز ومدن المحافظة لبيع الكمامات بسعر 2 جنيه للمواطنين .





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جاء ذلك من خلال التعاون مع حزب مستقبل وطن بالغربية، ضمن التدابير الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





أوضح محافظ الغربية . انه تم توفير عدد 1 منفذ بمركز طنطا بسبرباي موقف الشهيد عبد المنعم رياض ، ومنقذ بحي اول طنطا بشارع المديرية امام البنزينة ، وعدد 2 منفذ بحي ثان طنطا بشارع سعيد مع توت عنخ امون وشارع الجلاء عند الموقف الجديد.





كما يوجد عدد 2 منفذ بالمحلة الكبري منفذ امام مجلس مدينة المحلة الكبري واخر بميدان المحطة بحي ثان المحلة.





وأضاف د. رحمي ، انه تم توفير 1 منفذ بكفر الزيات بجوار نادي كفر الزيات بشارع البحر ، و 3 منافذ في مدينة زفتي بجوار محطة القطار ومنفذ بموقف مصر بشارع الجيش واخر بموقف طنطا بشارع ابو الحسايب.



