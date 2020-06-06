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محافظات

بـ 2 جنيه .. 16 منفذًًا لبيع الكمامات بأسعار مخفضة بالغربية

السبت 06/يونيو/2020 - 09:53 م
16 منفذ لبيع الكمامات
16 منفذ لبيع الكمامات بأسعار مخفضة
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احمد علي
أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم،  فتح 16 منفذًا علي مستوي مراكز ومدن المحافظة لبيع الكمامات بسعر 2 جنيه للمواطنين . 

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جاء ذلك من خلال التعاون مع حزب مستقبل وطن بالغربية،  ضمن التدابير الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أوضح محافظ الغربية.  انه تم توفير عدد 1 منفذ بمركز طنطا بسبرباي موقف الشهيد عبد المنعم رياض ، ومنقذ بحي اول طنطا بشارع المديرية امام البنزينة ، وعدد 2 منفذ بحي ثان طنطا بشارع سعيد مع توت عنخ امون وشارع الجلاء عند الموقف الجديد.

كما يوجد عدد 2 منفذ بالمحلة الكبري منفذ امام مجلس مدينة المحلة الكبري واخر بميدان المحطة بحي ثان المحلة.

وأضاف د. رحمي ، انه تم توفير 1 منفذ بكفر الزيات بجوار نادي كفر الزيات بشارع البحر ، و 3 منافذ في مدينة زفتي بجوار محطة القطار ومنفذ بموقف مصر بشارع الجيش واخر بموقف طنطا بشارع ابو الحسايب.

وفي سمنود يوجد 2 منفذ بجوار محطة القطار وموقف الميكروباص بمدخل سمنود، كما يوجد ايضا  منفذ بمدينة بسيون باول شارع الموقف ، وفي مدينة قطور يوجد منفذ بشارع الجيش امام مجلس المدينة، كما يوجد 2 منفذ بمدينة السنطة بالموقف العمومي علي طريق السنطة وشارع بورسعيد عند محطة القطار
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