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أخبار العالم

روسيا عن إعلان القاهرة: أساس جيد لإطلاق عملية سياسية جدية

السبت 06/يونيو/2020 - 09:55 م
روسيا: إعلان القاهرة
روسيا: إعلان القاهرة أساس جيد لإطلاق عملية سياسية جدية
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قسم الخارجي
أعلنت روسيا ترحيبها بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي  لإنهاء الصراع في ليبيا، مؤكدة أنها "أساس جيد" لإطلاق العملية السياسية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية قوله: "نرحب بهذه المبادرة، ونعتبرها أساسا جيدا لإطلاق عملية سياسية جدية".

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وأشار المسؤول الروسي إلى أن بلاده قدمت  بعض المقترحات لوقف إطلاق النار في ليبيا أيضا.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلا من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وسامح شكري، وزير الخارجية.

وعقدت جلسة مباحثات مغلقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر؛ وذلك وفقا لما ذكره التليفزيون المصري.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر، برهنا خلال اللقاءات التي جمعتهما الأيام الماضية في القاهرة على رغبتهما المؤكدة في تنفيذ إرادة الشعب الليبي المتمثلة في استقرار الدولة الليبية.
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