روسيا عن إعلان القاهرة: أساس جيد لإطلاق عملية سياسية جدية

عبد الفتاح السيسي لإنهاء أعلنت روسيا ترحيبها بمبادرة الرئيسلإنهاء الصراع في ليبيا ، مؤكدة أنها "أساس جيد" لإطلاق العملية السياسية.





ونقلت وكالة "نوفوستي" عن ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية قوله: "نرحب بهذه المبادرة، ونعتبرها أساسا جيدا لإطلاق عملية سياسية جدية".





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وأشار المسؤول الروسي إلى أن بلاده قدمت بعض المقترحات لوقف إطلاق النار في ليبيا أيضا.





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلا من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وسامح شكري، وزير الخارجية.





وعقدت جلسة مباحثات مغلقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر؛ وذلك وفقا لما ذكره التليفزيون المصري.



