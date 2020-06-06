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محافظات

دي جي وكارتة.. زفة عروسين في شوارع زفتى بالغربية رغم التحذير من فيروس كورونا.. فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 11:21 م
زفه عروسين تطوف بكارته
زفه عروسين تطوف ب"كارته ودي جيه" رغم كورونا
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احمد علي
شهدت شوارع وميادين مركز زفتي بمحافظة الغربية مساء اليوم زفة عروسين.

وظهر العروسان يستقلان كارته وسط تشغيل أغاني الديجيهات والريمكسات احتفالا بزواجهما علي رغم التحذيرات لمنع  التكدسات وأماكن الزحام للوقاية من أخطار عدوي فيروس "كورونا" .

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يذكر أن محافظ الغربية وجه مساعديه من روءساء مجالس المدن والاحياء باهميه اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقايه من اخطار كورونا وانتشارها حفاظا على صالح المواطنين.

وشدد على منع التجمعات وإقامة أي افراح أو مناسبات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وفي سياق اخر أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن فتح 16 منفذًا علي مستوي مراكز ومدن المحافظة لبيع الكمامات بسعر 2 جنيه للمواطنين، بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بالغربية،  ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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