وزير الخارجية الإماراتي يثمن جهود مصر وإعلان القاهرة لإنهاء الصراع في ليبيا

أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد أهمية التكاتف ضد محاولات تهديد أمن واستقرار العالم العربي، وطالب بالحد من التدخلات الإقليمية في الشئون العربية.





وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية سامح شكري، ثمّن وزير الخارجية الإماراتي الجهود الحثيثة التي بذلتها مصر وأثمرت إعلان القاهرة





واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلا من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وسامح شكري، وزير الخارجية.





وعقدت جلسة مباحثات مغلقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر؛ وذلك وفقا لما ذكره التليفزيون المصري.





وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر، برهنا خلال اللقاءات التي جمعتهما الأيام الماضية في القاهرة على رغبتهما المؤكدة في تنفيذ إرادة الشعب الليبي المتمثلة في استقرار الدولة الليبية.





وقال الرئيس السيسي، أثناء مؤتمر صحفي عقده مع رئيس مجلس النواب الليبي، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية، إن استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر، مشددا على أن تحركات الدولة تهدف إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي، محذرا أي طرف من الإصرار على الحل العسكري في ليبيا.





وشدد الرئيس السيسي على أن المصلحة الليبية تأتي قبل وفوق كل اعتبار، وأثبت كل من، رئيس مجلس النواب الليبي، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية، أن مصلحة ليبيا وشعبها في المقام الأول وتحلي كل منهما بالمسئولية والحق الوطني.





وأضاف الرئيس السيسي أنه تم التوصل إلى مبادرة وطنية سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع في ليبيا، مشيرا إلى أن هذه اللحظة من اللحظات المهمة التي نتطلع لها خلال السنوات الماضية لطرح مبادرة تكون بداية لمرحلة جديدة نحو عودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا ومن دواعي الاعتزاز أن تطلق المبادرة من مصر.