مجلس الشئون الخارجية: "مبادرة القاهرة" فرصة لليبيين لصياغة مستقبلهم وتجنيب الحل العسكري

قال السفير منير زهران رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، إن مبادرة القاهرة لحل الازمة الليبية، التي أعلن عنها اليوم السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب لقائه المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي بقصر الاتحادية، تعد فرصة أمام الليبيين للتعبير عن إرادتهم في صياغة مستقبل بلادهم في ظل الشرعية الدولية، وستجنب ليبيا الحل العسكري للتسوية .

وأوضح السفير منير زهران - في تصريحات خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط - أن "اعلان القاهرة" يفتح الطريق لعودة الامن والاستقرار الى ليبيا وإعادة إحياء مؤسسات الدولة بتعاون الجميع، كما سيضع حدا للتدخلات الخارجية بالبلاد .





ورأى رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية أن تلك المبادرة الليبية- الليبية التي أعلنت عنها اليوم مصر، تحترم إرادة الشعب الليبيي، وتمهد لوقف إطلاق النار وسحب المليشيات الأجنبية التي تدعمها تركيا وقطر، فضلا عن مساندة الجيش الليبي وإمداده بالسلاح ليتمكن من اقتلاع الاٍرهاب في البلاد و بسط الامن والاستقرار الذي يتطلع اليه الشعب الليبي.





وشدد على ضرورة سرعة تفعيل "اعلان القاهرة" لتسوية الازمة الليبية، مشيرا في هذا الصدد الى الترحيب والتأييد الدولي للمبادرة من قبل دول عربية وغربية وخاصة من الجامعة العربية والبرلمان العربي، ما يؤكد أن ليبيا تسير في الاتجاه الصحيح لاسيما ان المبادرة تمهد لعودة الحياة الى طبيعتها مع تحديد مدة زمنية للفترة الانتقالية ب18 شهر قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر.





ونوه السفير منير زهران بأهمية الدور الكبير الذي تضطلع به مصر منذ سنوات لمساندة الشعب الليبيي ودعم استقرار هذا البلد الشقيق وخاصة ان الاوضاع غير المستقرة بليبيا تنعكس على الامن القومي المصري وكذلك على الامن العربي والافريقي والمتوسطي ، مشيرا الى الاتصالات المستمرة التي تجريها مصر مع الأوروبيين لحل الازمة الليبية في إطار قرارات الأمم المتحدة والجهود الدولية المتتالية وصولا إلى مخرجات مؤتمر برلين.



