التونسي محمد بن صالح يغني بالفصحى لأول مرة في كليب "ما بلاني"

أطلق الفنان التونسي محمد بن صالح أجدد أعماله الغنائية "ما بلاني"، بشكل فيديو كليب مصور من مدينة سوسة التونسية.





أغنية جديدة يخوض خلالها بن صالح أولى مغامراته في الغناء باللغة العربية الفصحى بجانب تلحينها، كما يبدأ بها انطلاقته الفنية لموسم الصيف، تعيده للساحة الجماهيرية بعد غياب قرابة 7 أشهر منذ آخر كليباته "أنا وياك"، كما تعقب مشاركته في التوعية لصالح أهمية الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي لمواجهة تفشي كورونا في تونس عبر إطلاقه أغنية "خليك في الدار" في إبريل الماضي، والأغنية الجديدة "ما بلاني" من كلمات سيرين نجار وتوزيع منتصر محمد علي، والكليب من إخراج ياسين طبقة.





محمد بن صالح مطرب تونسي تمتد رحلته الغنائية لأكثر من 5 سنوات، وتدور رسالته الفنية في فلك إحياء الموروث التونسي الأصيل مع مزجه بنفحات من الكلاسيكيات المصرية



