خالد أبو بكر: مبادرة القاهرة بشأن ليبيا حظيت بتأييد عالمى.. فيديو

قال الإعلامى خالد ابو بكر، أن "مبادرة القاهرة" الخاصة بالشأن الليبى، التى اعلانها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اليوم تتصدر الأخبار العالمية.

وأضاف أبو بكر خلال تقديمه برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون أى"، أن "مبادرة القاهرة" تحظى بتأييد عالمى كبير، حتى بين الاطراف الدولية المختلفة بشأن قضايا أخرى اتفقوا على تأييد المبادرة.

وأشار خالد ابو بكر، إلى أن دول الامارات، السعودية، البحرين، الاردن، فرنسا، روسيا، الولايات المتحدة الامريكية، أعلنت تأييدها لـ مبادرة القاهرة.

وأكد الإعلامى خالد ابوبكر، ان مبادرة القاهرة جاءت على أسس ومرتكزات ما تم اعلانة من مؤتمرات سابقة.

وأعلن الرئيس السيسي،مبادرة القاهرة أثناء مؤتمر صحفي عقده مع رئيس مجلس النواب الليبي، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية، إن استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر، مشددا على أن تحركات الدولة تهدف إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي، محذرا أي طرف من الإصرار على الحل العسكري في ليبيا.