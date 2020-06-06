مصطفى بكري: أمنا مصر وليبيا القومي متشابكان .. فيديو

قال مصطفي بكري الكاتب الصحفي، إن الجهد الذى بذل في الاعداد الي مبادرة "اعلان القاهرة" تأكيد للدور المحورى الذى تعلبه مصر وتأكيدا على حرص مصر علي الأمن القومي.





واضاف مصطفى بكرى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الأمن القومي المصري يتشابك مع الامن القومي الليبي ولذالك جاءت المبادرة متوازنة وتعبر عن وحدة الشعب الليبي وتعكس رغبة الليبين في ضرورة التوصل الي حل محدد.









واوضح مصطفي بكري ، أن هذا الحل يبدأ بوقف إطلاق النار كما هو مطروح الاثنين المقبل والتأكيد على ضرورة إبعاد المرتزقة عبر الهيئات الدولية والأمم المتحدة.





وتابع أن هذه المبادرة رحبت بها الولايات المتحدة وفرنسا ولاقت ترحيبا كبيرا في المجتمع الدولي.









واستكمل : أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ستحدث اثارها في المجتمع الدولي لانها جاءت بعد العديد من الحوارات مع كافة الأطراف المعنية .