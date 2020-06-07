بنات عين شمس تحذر الطالبات من تأخير رفع الأبحاث عن الموعد المقرر

وجهت كلية البنات جامعة عين شمس، طالباتها بالالتزام برفع الأبحاث، منوهة باغلاق المنصة الالكترونية طبقا للجداول المعلنة، ولن يتم فتحها مره أخري، والطالبة التي ستتخلف عن رفع البحث تعتبر راسبة.

وأوضحت، أن الطالبة تقوم بإعداد البحث وكتابته على برنامج مايكروسوفت وورد باللغة التى تم بها دراسة المقرر وعلى جميع الطالبات ضرورة الالتزام بالنموذج الاسترشادى للبحث المرسل على الإيميل الرسمى.



