وزير التعليم يعلن قرارات مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة.. اليوم

جدير بالذكر أنه وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم مؤخرًا ، فمن المقرر ان تشمل منظومة امتحانات الثانوية العامة 2020 عدد 652 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية ، سيؤدوا الامتحان داخل 56 ألف و 591 لجنة .



