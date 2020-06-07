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تعليم

وزير التعليم يعلن قرارات مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة.. اليوم

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:02 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
يعقد اليوم الاحد الموافق 7 يونيو 2020 ، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مؤتمرا صحفيا بخصوص اجراءات امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها لهذا العام الاستثنائي الذي نعيشه بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتم عمل بثا مباشرا لهذا المؤتمر على الهواء على في عدد من القنوات التليفزيونية في تمام الخامسة من مساء اليوم.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : سيتم إعلان جميع التصريحات والقرارات التي سنعلنها في هذا المؤتمر ، على الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم عبر فيس بوك بعد بدء المؤتمر الصحفي.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من المقرر أن يتم اليوم عرض فيلم يقدم محاكاه كاملة لخطوات تأمين وتعقيم امتحانات الثانوية العامة وطريقة الدخول والخروج للطلاب والمعلمين في لجان امتحانات الثانوية العامة ، وما ستقدمه الدولة لهم من وسائل تأمين ، وكذلك تصوير عمليات تعقيم الورق من اول المطبعة لحين الوصول ليد الطالب ، لافتا الى أن هذا الفيلم سيذاع اول الاسبوع القادم يوم السبت او الاحد على اقصى تقدير.

جدير بالذكر أنه وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم مؤخرًا ، فمن المقرر ان تشمل منظومة امتحانات الثانوية العامة 2020 عدد  652 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية ، سيؤدوا الامتحان داخل 56 ألف و 591 لجنة .

ووبالنسبة لعدد الطلاب في اللجنة الواحدة .. فقد اعلنت وزارة التربية والتعليم أن بعض اللجان  سيكون بها 8 طلاب فقط وبينما لن يزيد العدد في اللجان الاخرى عن 14 طالبا فقط في الفصل ، مؤكدةً ان عدد الطلاب في الفصل في امتحانات الثانوية العامة في الاعوام الماضية كان من 22 لـ 30 طالبا .
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