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أخبار البلد

باحثون مصريون يبدأون عمل دراسات للتوسع في مشروعات الطحالب.. فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 11:28 م
الطحالب
الطحالب
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شيماء مجدي
لفت نجاح المهندس حاتم الكومى خبير إنتاج طحالب الأسبيرولينا، فى إنشاء أضخم مزرعة لأإنتاج الأسبيرولينا العجيبة بطاقة 100 ألف طن واستثمارات 10 ملايين جنيه، انتباه العديد من العلماء والخبراء المصريين فى مختلف كليات الزراعة ، الذين قرروا زيارة المشروع ورصد خطوات إنتاج الطحالب التى تستخدم فى تصنيع الفيتامينات والمكملات الغذائية والبدء في عمل دراسات للتوسع في مشروعات الطحالب.  

وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان " على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن المشروع به 32 حوض على مساحة 5 أفدنة بمنطقة الخطاطبة بطريق اسكندرية الصحراوى وينتج 100 ألف طن ويتكلف الحوض الواحد 300 الف جنيه .

ولفت إلى أهمية طحالب الأسبرولينا فى صناعات مواد التجميل والمكمات الغذائية وتصنيع مكملات الأغذية . 

وأوضح غانم أن الأسبرولينا أهم مكمل غذائى فى العالم بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية .


وأضاف أن سعر تلك الطحالب من 15 الى 20 الف دولار ، وتصل لـ 30 الف دولار بالنسبة للأورجانيك . 


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